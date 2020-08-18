تركيا تتجاوز 6 آلاف وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، تسجيل 1263 إصابة و20 وفاة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الضحايا إلى 6 آلاف و16 حالة.وأشارت الوزارة، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، إلى أن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 251 ألفًا و805 إصابات.وارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا إلى 232 ألفًا و913، إثر تماثل 942 شخصًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.ووصل عدد اختبارات الكشف عن كورونا، التي أجرتها تركيا حتى الثلاثاء، 5 ملايين و882 ألفًا و406 فحوص.