«كتاب مصر» يناشدون رئيس الوزراء لانعقاد الجمعية العمومية
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:38 ص
ايهاب مصطفىطباعة
تقدم أعضاء الجمعية العمومية باتحاد كتاب مصر بدعوة لرئيس مجلس الوزراء بمنحهم حقهم الدستورى بانعقاد الجمعية العمومية، والتي تحدد لها الانعقاد الأول في 21 أغسطس الجاري، والثاني 28 من الشهر ذاته.
جاء ذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية في الطعن المقدم من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية فترته ببطلان الانعقادين بسبب صدور قرار في أبريل الماضي بمنع التجمعات بسبب جائحة كوفيد 19، ولم يتم إلغاء القرار حتى الآن، رغم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الماضي، وكذا انتخابات بعض النقابات المهنية الأخرى.
واشترط حكم المحكمة، أن لا يتم الانعقاد إلا بصدور قرار بإلغاء القرار الأول أو السماح للجمعية بانعقادها بقرار من رئيس الوزراء، مع التوجيه للسادة المشرفين على إدارة الانعقادين بالالتزام بعمل الإجراءات الخاصة بحماية الناخبين والمشاركين والمشرفين على انعقادها.
وكما اشترط الحكم أيضًا أن يكون الانعقاد في يوم واحد بدلا من يومين في الحديقة الواسعة خلف مبنى الاتحاد في الزمالك.
ووقع 40 عضوًا من اتحاد كتاب مصر على الدعوة وهم كالتالي:
1 _ عمارة إبراهيم رقم عضوية 2054
2 _ د. كمال يونس 1736
3_ عماد علي قطري 2498
4 _ محمود حسن 3344
5 _ جرجس شكري
6 _ ثريا عبد البديع
7 _ الأمير أباظة
8 _ د. لبيبة الجنيدي
9 _ أحمد علي
10_ سعيد عبد المقصود
11_ ماجد أبادير
12_ حمدي البطران
13 _ إبراهيم جاد الله
14_ هالة فهمي
15_ كمال عبد الرحيم
16_ د.فايزة سعد
17_ حمدي عمارة
18_ عصام بدر
19_ النادي عيسوي
20_ السيد الجزايرلي
21_ سعيد شحاتة
22_ د.حاتم الجوهري
23_ سامح محجوب
24_ محمدسعيد
25_ د.فوزي خضر
26_ د.السيد فهيم
27_ د. سهير المصادفة
28_ صفاء محمد
29_ د.زينب العسال
30_ سعيد الصاوي
31_نعيم الأسيوطي
32_ الشرقاوي حافظ
33_ د.أحمد الجعفري
34_ محمود قرني
35_ عزة رشاد
36_ انتصار عبد المنعم
37_ عبده الزارع
38_ د. أسامة أبو طالب
39_ د. حازم الشاذلي
40_ أحمد سويلم 315
جاء ذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية في الطعن المقدم من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية فترته ببطلان الانعقادين بسبب صدور قرار في أبريل الماضي بمنع التجمعات بسبب جائحة كوفيد 19، ولم يتم إلغاء القرار حتى الآن، رغم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الماضي، وكذا انتخابات بعض النقابات المهنية الأخرى.
واشترط حكم المحكمة، أن لا يتم الانعقاد إلا بصدور قرار بإلغاء القرار الأول أو السماح للجمعية بانعقادها بقرار من رئيس الوزراء، مع التوجيه للسادة المشرفين على إدارة الانعقادين بالالتزام بعمل الإجراءات الخاصة بحماية الناخبين والمشاركين والمشرفين على انعقادها.
وكما اشترط الحكم أيضًا أن يكون الانعقاد في يوم واحد بدلا من يومين في الحديقة الواسعة خلف مبنى الاتحاد في الزمالك.
ووقع 40 عضوًا من اتحاد كتاب مصر على الدعوة وهم كالتالي:
1 _ عمارة إبراهيم رقم عضوية 2054
2 _ د. كمال يونس 1736
3_ عماد علي قطري 2498
4 _ محمود حسن 3344
5 _ جرجس شكري
6 _ ثريا عبد البديع
7 _ الأمير أباظة
8 _ د. لبيبة الجنيدي
9 _ أحمد علي
10_ سعيد عبد المقصود
11_ ماجد أبادير
12_ حمدي البطران
13 _ إبراهيم جاد الله
14_ هالة فهمي
15_ كمال عبد الرحيم
16_ د.فايزة سعد
17_ حمدي عمارة
18_ عصام بدر
19_ النادي عيسوي
20_ السيد الجزايرلي
21_ سعيد شحاتة
22_ د.حاتم الجوهري
23_ سامح محجوب
24_ محمدسعيد
25_ د.فوزي خضر
26_ د.السيد فهيم
27_ د. سهير المصادفة
28_ صفاء محمد
29_ د.زينب العسال
30_ سعيد الصاوي
31_نعيم الأسيوطي
32_ الشرقاوي حافظ
33_ د.أحمد الجعفري
34_ محمود قرني
35_ عزة رشاد
36_ انتصار عبد المنعم
37_ عبده الزارع
38_ د. أسامة أبو طالب
39_ د. حازم الشاذلي
40_ أحمد سويلم 315