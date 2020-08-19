رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كتاب مصر» يناشدون رئيس الوزراء لانعقاد الجمعية العمومية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:38 ص
كتاب مصر
كتاب مصر
ايهاب مصطفى
طباعة
تقدم أعضاء الجمعية العمومية باتحاد كتاب مصر بدعوة لرئيس مجلس الوزراء بمنحهم حقهم الدستورى بانعقاد الجمعية العمومية، والتي تحدد لها الانعقاد الأول في 21 أغسطس الجاري، والثاني 28 من الشهر ذاته.

جاء ذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية في الطعن المقدم من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية فترته ببطلان الانعقادين بسبب صدور قرار في أبريل الماضي بمنع التجمعات بسبب جائحة كوفيد 19، ولم يتم إلغاء القرار حتى الآن، رغم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الماضي، وكذا انتخابات بعض النقابات المهنية الأخرى.

واشترط حكم المحكمة، أن لا يتم الانعقاد إلا بصدور قرار بإلغاء القرار الأول أو السماح للجمعية بانعقادها بقرار من رئيس الوزراء، مع التوجيه للسادة المشرفين على إدارة الانعقادين بالالتزام بعمل الإجراءات الخاصة بحماية الناخبين والمشاركين والمشرفين على انعقادها.

وكما اشترط الحكم أيضًا أن يكون الانعقاد في يوم واحد بدلا من يومين في الحديقة الواسعة خلف مبنى الاتحاد في الزمالك.

ووقع 40 عضوًا من اتحاد كتاب مصر على الدعوة وهم كالتالي:

1 _ عمارة إبراهيم رقم عضوية 2054
2 _ د. كمال يونس 1736
3_ عماد علي قطري 2498
4 _ محمود حسن 3344
5 _ جرجس شكري
6 _ ثريا عبد البديع
7 _ الأمير أباظة
8 _ د. لبيبة الجنيدي
9 _ أحمد علي
10_ سعيد عبد المقصود
11_ ماجد أبادير
12_ حمدي البطران
13 _ إبراهيم جاد الله
14_ هالة فهمي
15_ كمال عبد الرحيم
16_ د.فايزة سعد
17_ حمدي عمارة
18_ عصام بدر
19_ النادي عيسوي
20_ السيد الجزايرلي
21_ سعيد شحاتة
22_ د.حاتم الجوهري
23_ سامح محجوب
24_ محمدسعيد
25_ د.فوزي خضر
26_ د.السيد فهيم
27_ د. سهير المصادفة
28_ صفاء محمد
29_ د.زينب العسال
30_ سعيد الصاوي
31_نعيم الأسيوطي
32_ الشرقاوي حافظ
33_ د.أحمد الجعفري
34_ محمود قرني
35_ عزة رشاد
36_ انتصار عبد المنعم
37_ عبده الزارع
38_ د. أسامة أبو طالب
39_ د. حازم الشاذلي
40_ أحمد سويلم 315

موضوعات متعلقة

تمثال السادات يثير جدلًا فى المنوفية (صور)

خاص.. بولونيا الإيطالى يكشف حقيقة اهتمامه بضم رمضان صبحي

المؤبد لـ8 بينهم نائب «مرشد الإخوان» فى «خلية الشراينة»

«التموين» تبدأ تطبيق تعديل تكلفة ووزن رغيف الخبز

الصور

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

الأكثر قراءة

9 سبتمبر.. استئناف رحلات الخطوط الهولندية للقاهرة بعد توقف عامين

الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات

عمرو دياب يتعاقد على مسلسل جديد مع «نتفليكس»

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

«دى قلة أدب».. قُبلة يحيى شاهين لـ سميرة أحمد التى وقف لها الصعايدة بالشوم

«هقطع رقبتك».. سر هجوم الأهالي على عبدالفتاح القصري بالسكاكين

«التلفزيون بيفوّل عليا».. كيف تسبب «الشعراوي» في إذاعة خبر وفاة فريد شوقي بالخطأ

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

«أوراكل» تتفاوض على تطبيق «تيك توك» بالولايات المتحدة

فيكتوريا بيكهام تخطف الأنظار بإطلالتها الأخيرة في اليونان

دراسة: الدول التى تديرها النساء تصرفت بشكل أفضل مع جائحة كورونا

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات ON Time Sports live

مقالات الرأي
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
المزيد

الثقافة

«كتاب مصر» يناشدون رئيس الوزراء لانعقاد الجمعية العمومية

بعد نجاح التجربة بمصر.. «المبدعين العرب» تواجه تداعيات كورونا بالعراق

رضا أحمد: أحب القصيدة الذكية المعبرة عن هموم الإنسان العادي (حوار)

منمنمات فيروز سمير تشارك بقاعة مونتيز بإيطاليا