«كتاب مصر» يناشدون رئيس الوزراء لانعقاد الجمعية العمومية

ووقع 40 عضوًا من اتحاد كتاب مصر على الدعوة وهم كالتالي:



تقدم أعضاء الجمعية العمومية باتحاد كتاب مصر بدعوة لرئيس مجلس الوزراء بمنحهم حقهم الدستورى بانعقاد الجمعية العمومية، والتي تحدد لها الانعقاد الأول في 21 أغسطس الجاري، والثاني 28 من الشهر ذاته.جاء ذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية في الطعن المقدم من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية فترته ببطلان الانعقادين بسبب صدور قرار في أبريل الماضي بمنع التجمعات بسبب جائحة كوفيد 19، ولم يتم إلغاء القرار حتى الآن، رغم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الماضي، وكذا انتخابات بعض النقابات المهنية الأخرى.واشترط حكم المحكمة، أن لا يتم الانعقاد إلا بصدور قرار بإلغاء القرار الأول أو السماح للجمعية بانعقادها بقرار من رئيس الوزراء، مع التوجيه للسادة المشرفين على إدارة الانعقادين بالالتزام بعمل الإجراءات الخاصة بحماية الناخبين والمشاركين والمشرفين على انعقادها.وكما اشترط الحكم أيضًا أن يكون الانعقاد في يوم واحد بدلا من يومين في الحديقة الواسعة خلف مبنى الاتحاد في الزمالك.1 _ عمارة إبراهيم رقم عضوية 20542 _ د. كمال يونس 17363_ عماد علي قطري 24984 _ محمود حسن 33445 _ جرجس شكري6 _ ثريا عبد البديع7 _ الأمير أباظة8 _ د. لبيبة الجنيدي9 _ أحمد علي10_ سعيد عبد المقصود11_ ماجد أبادير12_ حمدي البطران13 _ إبراهيم جاد الله14_ هالة فهمي15_ كمال عبد الرحيم16_ د.فايزة سعد17_ حمدي عمارة18_ عصام بدر19_ النادي عيسوي20_ السيد الجزايرلي21_ سعيد شحاتة22_ د.حاتم الجوهري23_ سامح محجوب24_ محمدسعيد25_ د.فوزي خضر26_ د.السيد فهيم27_ د. سهير المصادفة28_ صفاء محمد29_ د.زينب العسال30_ سعيد الصاوي31_نعيم الأسيوطي32_ الشرقاوي حافظ33_ د.أحمد الجعفري34_ محمود قرني35_ عزة رشاد36_ انتصار عبد المنعم37_ عبده الزارع38_ د. أسامة أبو طالب39_ د. حازم الشاذلي40_ أحمد سويلم 315