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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل صحة المنوفية يناقش مع مديرى مستشفيات المحافظة تنمية الموارد الذاتية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:40 م
اجتماعًا مع مديري
اجتماعًا مع مديري المستشفيات
ولاء القاضى
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عقد الدكتور نصيف حفناوي العفيفي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم، اجتماعًا مع مديري المستشفيات على مستوى المحافظة بحضور الدكتورة رشا محمود خضر وكيل المديرية، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية الشؤون الوقائية، والدكتور عبدالباري العجيزي مدير إدارة الطب العلاجي، وصبري حسن مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية، والدكتور أسامة منصور مدير إدارة المستشفيات.

خلال الاجتماع تم تداول تعليمات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حيث أكد وكيل وزارة الصحة على ضرورة تفعيل العمل بالمستشفيات العامة والمركزية تنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى أنه تم مناقشة مديونيات التأمين الصحي المتعلقة بالمستشفيات وشرح كيفية الشراء الموحد وضرورة الانضباط في العمل بجميع المستشفيات.

وشددت وكيلة المديرية، على ضرورة عمل لجنة مشكلة من أخصائية تمريض ومدير المستشفى ومسؤول مالي وإداري للمرور على جميع المستشفيات من أجل مراجعة جميع المديونيات المتعلقة بهيئة التأمين الصحي.

ووضح مدير إدارة المستشفيات، كيفية توزيع الألبان على المستشفيات وضرورة الالتزام بإرسال البيانات المطلوبة من جميع المستشفيات.

وبدوره، أكد مدير عام الشؤون المالية والإدارية على ضرورة استكمال البيانات المطلوبة من مديري المستشفيات المتعلقة بجميع العاملين بها حتى يتسنى صرف المستحقات المالية للجميع.

وطالب مدير الطب العلاجي بضرورة الإلتزام بسرعة إرسال البيانات التي تحتاجها إدارة الطب العلاجي من مديري المستشفيات من أجل سرعة إنجاز العمل.

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