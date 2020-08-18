رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يستقبل الطالبة الروسية الأولى على دهب

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:40 م
خالد فودة
خالد فودة
أ ش أ
طباعة
استقبل خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، الطالبة الروسية "تاتيانا ستانيسلافوفنا كاربوفا"، الحاصلة على مجموع 395.5 درجة 96.4% والأولى على مدينة دهب أدبي والسابعة على مستوى محافظة جنوب سيناء، في الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 2020.

وأعربت الطالبة، خلال حوارها مع محافظ جنوب سيناء، عن بالغ سعادتها بتكريمها ضمن أوائل الثانوية العامة، وتفوقها في التعليم المصري واللغة العربية رغم إجادتها للغة الروسية والإنجليزية والألمانية.

وأرجعت ذلك التفوق، رغم وجودها مع جدتها بمدينة دهب ووجود والدها ووالدتها بروسيا، إلى رغبتها في التفوق وتحقيق أهدافها، ونصحت الطلاب بضرورة الاعتماد على النفس والثقة والإصرار على التفوق والنجاح.

وأشارت كاربوفا إلى أنها، خلال فترة انتشار فيروس كورونا، اعتمدت على نفسها في المذاكرة، وأنها تحلم بالالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة لحبها للأدب والصحافة، منوهة بأن جامعة القاهرة من الجامعات العريقة وذات الصدى والسمة الطيبة في موطنها الأصلي روسيا.

من جانبه، أعرب محافظ جنوب سيناء، عن سعادته باستقباله لكاربوفا كنموذج يحتذى به، مضيفًا أنها مثال تحفيزي لجميع طلاب مصر، فرغم كونها روسية وتعيش بعيدًا عن والديها إلا أنها تفوقت وحققت أعلى الدرجات في اللغة العربية، وكذا المواد الأدبية بالقسم الأدبي، بالإضافة لإصرارها على تحقيق حلمها.

موضوعات متعلقة

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

السيسى يوجه بتحقيق التوازن بين إجراءات مكافحة كورونا وتماسك الاقتصاد

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات ON Time Sports live

«الأرصاد» تكشف منطقة «أفضل جو مناخي» في مصر

الصور

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

الأكثر قراءة

9 سبتمبر.. استئناف رحلات الخطوط الهولندية للقاهرة بعد توقف عامين

الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات

عمرو دياب يتعاقد على مسلسل جديد مع «نتفليكس»

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

«دى قلة أدب».. قُبلة يحيى شاهين لـ سميرة أحمد التى وقف لها الصعايدة بالشوم

«هقطع رقبتك».. سر هجوم الأهالي على عبدالفتاح القصري بالسكاكين

«التلفزيون بيفوّل عليا».. كيف تسبب «الشعراوي» في إذاعة خبر وفاة فريد شوقي بالخطأ

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

«أوراكل» تتفاوض على تطبيق «تيك توك» بالولايات المتحدة

فيكتوريا بيكهام تخطف الأنظار بإطلالتها الأخيرة في اليونان

دراسة: الدول التى تديرها النساء تصرفت بشكل أفضل مع جائحة كورونا

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات ON Time Sports live

مقالات الرأي
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
المزيد

الثقافة

«كتاب مصر» يناشدون رئيس الوزراء لانعقاد الجمعية العمومية

بعد نجاح التجربة بمصر.. «المبدعين العرب» تواجه تداعيات كورونا بالعراق

رضا أحمد: أحب القصيدة الذكية المعبرة عن هموم الإنسان العادي (حوار)

منمنمات فيروز سمير تشارك بقاعة مونتيز بإيطاليا