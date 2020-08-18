محافظ جنوب سيناء يستقبل الطالبة الروسية الأولى على دهب

استقبل خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، الطالبة الروسية "تاتيانا ستانيسلافوفنا كاربوفا"، الحاصلة على مجموع 395.5 درجة 96.4% والأولى على مدينة دهب أدبي والسابعة على مستوى محافظة جنوب سيناء، في الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 2020.وأعربت الطالبة، خلال حوارها مع محافظ جنوب سيناء، عن بالغ سعادتها بتكريمها ضمن أوائل الثانوية العامة، وتفوقها في التعليم المصري واللغة العربية رغم إجادتها للغة الروسية والإنجليزية والألمانية.وأرجعت ذلك التفوق، رغم وجودها مع جدتها بمدينة دهب ووجود والدها ووالدتها بروسيا، إلى رغبتها في التفوق وتحقيق أهدافها، ونصحت الطلاب بضرورة الاعتماد على النفس والثقة والإصرار على التفوق والنجاح.وأشارت كاربوفا إلى أنها، خلال فترة انتشار فيروس كورونا، اعتمدت على نفسها في المذاكرة، وأنها تحلم بالالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة لحبها للأدب والصحافة، منوهة بأن جامعة القاهرة من الجامعات العريقة وذات الصدى والسمة الطيبة في موطنها الأصلي روسيا.من جانبه، أعرب محافظ جنوب سيناء، عن سعادته باستقباله لكاربوفا كنموذج يحتذى به، مضيفًا أنها مثال تحفيزي لجميع طلاب مصر، فرغم كونها روسية وتعيش بعيدًا عن والديها إلا أنها تفوقت وحققت أعلى الدرجات في اللغة العربية، وكذا المواد الأدبية بالقسم الأدبي، بالإضافة لإصرارها على تحقيق حلمها.