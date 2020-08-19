رئيس الأعلى للطرق الصوفية يهنئ السيسى بالعام الهجرى الجديد

هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبي، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442ه.ودعا «القصبي»، الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير جديد على الشعب المصري، يحقق فيه مزيد من النجاح والتفوق والبناء لمصر الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي، ومع وقوف جموع المصريين صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة.