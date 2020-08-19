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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العربية»: اتفاق تركى قطرى مع الوفاق لمنح مرتزقة جوازات ليبية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:53 ص
مرتزقة
مرتزقة
عبير سليم
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أفادت مصادر مطلعة، مساء اليوم، بأن ثنائي الشر في المنطقة تركيا وقطر اتفقتا مع حكومة الوفاق غير الشرعية على منح المرتزقة التي تواصل أنقرة إرسالهم إلى ليبيا بتمويل نظام الحمدين، جوازات ليبية.

وأضافت المصادر في تصريحات لفضائية «العربية» أن الاتفاق التركي القطري مع الوفاق يتضمن أيضا دمج هؤلاء المرتزقة ضمن كتائب الوفاق المسلحة.

واستقبل رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي للوفاق فايز السراج، أمس الإثنين، وزيرا الدفاع التركي والقطري، خلوصي آكار وخالد العطية، اللذين وصلا معا إلى العاصمة طرابلس، في زيارة مفاجئة للقاء مسئولي حكومة الوفاق، وعقدت اجتماعات معهما بحضور أعضاء الوفدين المرافقين للوزيرين، وكل من رئيس الأركان التركي وسفيري البلدين لدى ليبيا.

وفي وقت لاحق، نقلت «العربية» عن مصادرها، أنه تم خلال هذه المباحثات توقيع اتفاق ثلاثي، يجعل ميناء مصراتة قاعدة بحرية لتركيا في المتوسط، وهو ما سيتيح لأنقرة نشر عتاد بحري كبير وقوي في المنطقة، في إطار مواصلة خططها التوسعية في ليبيا وتثبيت وجودها العسكري والتجاري في منطقتي شمال إفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت مصادر أن الاتفاق الثلاثي ينص على إنشاء مركز تنسيق عسكري ثلاثي مقره مدينة مصراتة، وأن تمول الدوحة مراكز ومقرات التدريب لمقاتلي الوفاق.

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