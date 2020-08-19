موريتانيا: 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 27 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت الإذاعة الرسمية الموريتانية، عن بيان لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنه وبعد إجراء 380 فحصا تم تسجيل 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف البيان، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 6789 حالة، شفى منها 6051 شخصا وتوفي 157 آخرون، ويواصل 581 منهم علاجهم في المشافي.