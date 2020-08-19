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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

7 زيجات بالوسط الفنى تحدت وباء كورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:49 ص
زيجات تحدت وباء كورونا
زيجات تحدت وباء كورونا
منة سالم
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أعلن عدد كبير من نجوم الوسط الفني، في الشهور الماضية، تمردهم على ظروف انتشار وباء كورونا العالمي، ليحتفل بعضهم بمراسم زفافهم وآخرون بالخطوبة، في تحدٍ للظروف رغم كل الصعوبات.

وفيما يلي يرصد موقع "الدستور" أبرز الاحتفالات التي شهدها نجوم الفن بالتزامن مع انتشار وباء كورونا عالميًا.

1- أمينة خليل

احتفلت الفنانة الشابة أمينة خليل بخطوبتها على رجل الأعمال عمر طه، مرتين إحداهما كانت في منزل العائلة والأخرى في الساحل الشمالي، بحضور عدد من أصدقائهما المقربين لتعويضهما عن حفل الخطوبة الأول الذي أقيم بحضور الأسرتين فقط.

2- ياسمين صبري

واحتفلت الفنانة ياسمين صبري بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل الماضي، من خلال حفل عائلي صغير بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأصدر الثنائي بيانا صحفيًا قالا فيه: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية".

وأضافا: "وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذى أعلناه لكم خلال الشهر الماضى بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وتابع أبو هشيمة وياسمين صبرى بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع فى مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"،
مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التى اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهى الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

3- محمد الشرنوبي

واحتفل كل من الفنان محمد الشرنوبى وخطيبته راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، بعقد قرانهما في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط، والتزم الثنائي بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يقيم الثنائي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء بعد انتهاء الأزمة الراهنة.

4- محمد عساف

كما احتفل الفنان الفلسطيني محمد عساف بزفافه في دبى، واقتصر الحفل على عدد قليل فقط من الأهل والأقارب بسبب أزمة كورونا، كما تداولت بعض الصفحات معلومات عن الزوجة وهى ريم عودة، تبلغ من العمر 22 عامًا، وهي فلسطينية من أم دنماركية، تعيش في دبي، ولا تعمل بالمجال الفنى.

5- هند عبد الحليم

كما احتفلت الفنانة الشابة هند عبد الحليم مؤخرا بحفل زفافها على كريم قنديل، وحرص أهل العروسين على الحضور والأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني، وحضرت النجمة التونسية درة والفنان عمر الشناوى لتهنئة العروسين بالزواج.

6- حازم إيهاب

بينما احتفل الفنان الشاب حازم إيهاب بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني اسمها منى داغر في أجواء عائلية، واقتصر الحفل على حضور الأهل فقط.

7- حسن شاكوش

وأعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش هو الآخر خطوبته من "بنت الجيران"، والتي بدأت قصة الحب بينهما منذ شهرين، واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين جدًا.

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