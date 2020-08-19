مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها إثر تعرضها لماس كهربائي داخل منزلها بإحدى قرى مركز سما لوط شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سمالوط العام وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شمال المحافظة بمصرع "ن.ح"، 19 سنة، ربة منزل ومقيمة بإحدى قرى سمالوط إثر تعرضها لماس كهربائي داخل المنزل.تم نقل الجثة إلى مستشفى سمالوط العام، وبانتقال أجهزة الأمن وإجراء التحريات اللازمة، أفادت التحريات الأولية أن الجثة لربة منزل تقيم بإحدى قرى مركز سمالوط، وأنها تعرضت لماس كهربائي أثناء قيامها باستخدام أحد الأجهزة الكهربائية بالمنزل فلامست التيار الكهربائي، مما أدى لصعقها ولفظت أنفاسها الأخيرة وتم نقل جثتها لمستشفى سمالوط العام.تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.