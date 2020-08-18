«الإسكان الاجتماعى»: الدولة حريصة على طرح وحدات للطبقة المتوسطة

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، إنه سيتم الاطلاع على الطلبات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة، وسيجرى طرحها خلال 3 سنوات فقط من الآن.وأضافت "عبدالحميد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، مساء الثلاثاء، أن الدولة المصرية حريصة على طرح وحدات للطبقة المتوسطة بأسعار جيدة وتقسيط يصل إلى 20 سنة للتسهيل عليهم والتمكن من دفعها.وأشارت إلى أن هناك شروطا تم وضعها وهي ألا يكون المنتفع أو المواطن المتقدم للحصول على شقة، حصل على وحدة تابعة للإسكان الاجتماعي، أو حصل على قرض، وألا يزيد دخل الأسرة عن 50 ألف جنيه.وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ حملات تفتيش لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أنه تتم متابعة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على ضبط أصحابها.