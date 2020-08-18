«تطوير التعليم العالي»: مصروفات الجامعات الأهلية أقل من الخاصة

«تطوير التعليم العالي»: مصروفات الجامعات الأهلية أقل من الخاصة
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:25 م
سناء إسماعيلطباعة
قال الدكتور أحمد الحيوي، رئيس صندوق تطوير التعليم العالي التابع لمجلس الوزراء، المشرف على قطاع الجامعات التكنولوجية الجديدة، إن مصروفات الجامعات الأهلية والتكنولوجية والإلكترونية أقل من الخاصة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويذاع على فضائية DMC، أن التعليم الهجين سيكون وسيلة التعلم الأساسية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع رؤساء الجامعات أن تقدم كل كلية الخطة الخاصة بها.
وأشار الحيوي، إلى أن خطة الدولة عمل جامعات أهلية ودولية خلال الفترة القادمة كي تكون إضافة للتعليم العالي لتطوير المهارات وتوفير فرص عمل، مؤكدًا أن نسبة القبول والتنسيق بالجامعات الأهلية ستكون أقل 5% من الكليات المناظرة في الخاصة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويذاع على فضائية DMC، أن التعليم الهجين سيكون وسيلة التعلم الأساسية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع رؤساء الجامعات أن تقدم كل كلية الخطة الخاصة بها.
وأشار الحيوي، إلى أن خطة الدولة عمل جامعات أهلية ودولية خلال الفترة القادمة كي تكون إضافة للتعليم العالي لتطوير المهارات وتوفير فرص عمل، مؤكدًا أن نسبة القبول والتنسيق بالجامعات الأهلية ستكون أقل 5% من الكليات المناظرة في الخاصة.