«تطوير التعليم العالي»: مصروفات الجامعات الأهلية أقل من الخاصة

قال الدكتور أحمد الحيوي، رئيس صندوق تطوير التعليم العالي التابع لمجلس الوزراء، المشرف على قطاع الجامعات التكنولوجية الجديدة، إن مصروفات الجامعات الأهلية والتكنولوجية والإلكترونية أقل من الخاصة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويذاع على فضائية DMC، أن التعليم الهجين سيكون وسيلة التعلم الأساسية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع رؤساء الجامعات أن تقدم كل كلية الخطة الخاصة بها.وأشار الحيوي، إلى أن خطة الدولة عمل جامعات أهلية ودولية خلال الفترة القادمة كي تكون إضافة للتعليم العالي لتطوير المهارات وتوفير فرص عمل، مؤكدًا أن نسبة القبول والتنسيق بالجامعات الأهلية ستكون أقل 5% من الكليات المناظرة في الخاصة.