الأمم المتحدة ترحب بمشاركة أهالي «غات» الليبية بالانتخابات البلدية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم، عن ترحيبها لما وصفته بـ«عزم وتصميم» مواطني مدينة غات على ممارسة حقوقهم الديمقراطية بالمشاركة في الانتخابات البلدية للمدينة، موضحة أنها أول انتخابات محلية تجرى في ليبيا خلال العام الحالي.وقالت «ستيفاني وليامز»، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، في بيان نشر على الحساب الرسمي للبعثة على موقع التواصل «فيسبوك»: «أشيد بالتزام مواطني مدينة غات بانتخاب ممثليهم في المجلس البلدي بشكل ديمقراطي، متحدّين بذلك الصعوبات العديدة التي تواجه مدينتهم وبلادهم في هذه الأوقات العصيبة».وأضافت وليامز: «أثني على الجهود المضنية التي بذلتها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإجراء هذه الانتخابات الأولى، لاسيما تطبيقها جميع التدابير الاحترازية الضرورية لحماية النّاخبين وفرق عمل مراكز الاقتراع والجهات الأخرى المعنية بالانتخابات».وختم البيان بتجدد البعثة تأكيد دعمها القوي للشعب الليبي في إجراء الانتخابات البلدية وتعزيز الحوكمة المحلية، ودعمها القوي للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لدورها الحيوي في ضمان إجراء الانتخابات البلدية بطريقة ديمقراطية ومن خلال عملية شاملة وذات مصداقية.