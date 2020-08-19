مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19-8-2020 فى المحافظات
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:04 ص
تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19-8-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء».
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
الإسكندرية: (الفجر 3:54 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:40 م، المغرب 6:41 م، العشاء 8:04 م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:46 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:32 م، المغرب 30: 6 م، العشاء 7:53 م).
بورسعيد: (الفجر 3:44 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:54 م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:44 ص، الظهر 11:47 ص، العصر 3:20 م، المغرب 6:18 م، العشاء 7:38 م).
أسوان: (الفجر 4:34 ص، الظهر 12:28 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:12 م).
سوهاج: (الفجر 3:58 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:46 م).
السويس: (الفجر 3:46 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:30 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:50 م).
مرسى مطروح: (الفجر 4:04 ص، الظهر 12:15 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:51 م، العشاء 8:15 م).
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19-8-2020محافظة القاهرة: (الفجر 3:51 ص، الظهر 11:59 ص، العصر 3:35 م، المغرب 6:33 م، العشاء 7:55 م).
الإسكندرية: (الفجر 3:54 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:40 م، المغرب 6:41 م، العشاء 8:04 م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:46 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:32 م، المغرب 30: 6 م، العشاء 7:53 م).
بورسعيد: (الفجر 3:44 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:54 م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:44 ص، الظهر 11:47 ص، العصر 3:20 م، المغرب 6:18 م، العشاء 7:38 م).
أسوان: (الفجر 4:34 ص، الظهر 12:28 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:12 م).
سوهاج: (الفجر 3:58 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:46 م).
السويس: (الفجر 3:46 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:30 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:50 م).
مرسى مطروح: (الفجر 4:04 ص، الظهر 12:15 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:51 م، العشاء 8:15 م).