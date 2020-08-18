نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

وجهت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال تفقدها أعمال التشطيبات النهائية بالمركز.وتفقدت "مجدي"، الأعمال الجارية لإنشاء حمام مائي علاجي وتجهيزات العيادات والوحدات المختلفة ومقر الإقامة المخصص لإقامة المترددين على المركز، وأشادت بالجهد المبذول في الانتهاء من الأعمال وخاصة بمكتبة المكفوفين، استعدادًا لافتتاح المركز خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.وكانت المحافظة أعلنت عن تنفيذ مشروع المركز الإقليمى لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة، الجارى تطويره ورفع كفاءته بتكلفة 25 مليون جنيه، ليخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة من ذوى الاحتياجات الخاصة فى العلاج والتأهيل.