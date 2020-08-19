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شروط التقديم فى تنسيق معهد فنى صحى 2020

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:38 ص
معهد فنى صحى
معهد فنى صحى
إسراء جمال
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يقدم لكم «الدستور» شروط التقديم في تنسيق معهد فنى صحى 2020.

المعهد الفني الصحي للدبلومات هو معهد حكومي فوق متوسط يمنح شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصحية، ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة الحديثة بشعبتي العلمي علوم ورياضة، وطلاب الدبلوم الفني الصناعي شعبة كهرباء وإلكترونيات، والدبلوم الفني التجاري شعبة عامة.
والشروط المطلوبة للالتحاق به هي:

شروط التقديم في تنسيق معهد فنى صحى 2020

– ألا يقل سن الطالب عند الدراسة ( في أول أكتوبر عن 16 سنة ولا يزيد على 22 سنة ).

اجتياز الطالب الكشف الطبي واختبارات القدرات التي تعقد بالمعهد

– أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة.


وتكون الدراسة فيه لمدة عامين ويمكن الدراسة بالمعهد أربعة سنوات سنتين منفصلين، وسنتين تكليف ثم سنتين تخصص بكالوريوس تقني في العلوم الصحية التطبيقية،ويتخرج الطالب ليعمل فني تحاليل طبية أو فني أشاعه أو مراقب أغذية تابع لوزارة الصحة.

ويتكون المعهد من عدة أقسام هي:


– شعبة فني المعاونين الصحيين.

– شعبة فني وفنيات المعامل.

– شعبة فني وفنيات الأشعة.

– شعبة فني وفنيات صناعة الأسنان.

– شعبة فني وفنيات التسجيل الطبي والإحصاء

– شعبة فني وفنيات التمريض

– شعبة فني وفنيات صيانة الأجهزة الطبية

– شعبة فني الرعاية الطبية العاجلة

– شعبة فنيات التوليد وصحة المجتمع

– شعبة فني وفنيات التمريض النفسي والصحة النفسية

– شعبة فني وفنيات الطوارئ والحالات الحرجة

– شعبة فني وفنيات تمريض الأورام.

وكان تنسيق المعهد الفني الصحي لعام ٢٠١٩ كالآتي:


- المعهد الفني الصحي في طنطا 94%

-المعهد الفني الصحي المنصورة 90%

-المعهد الفني الصحي الإسكندرية 92.5%

-المعهد الفني الصحي الزقازيق 91%

-المعهد الفني الصحي أسوان 90%

-المعهد الفني الصحي بنها 91%

-المعهد الفني الصحي أسيوط 91.5%

-المعهد الفني الصحي إمبابة 92.5%

-المعهد الفني الصحي بور سعيد 90%

-المعهد الفني الصحي بني سويف90%

-المعهد الفني الصحي سوهاج 88.5%

-المعهد الفني الصحي الاسماعيليه 89.5%


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