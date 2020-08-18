تخفيض درجات القبول بالثانوية العامة فى الأقصر

وافق المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على تخفيض درجات القبول للمرحلة الثانوية العامة من 243 إلى 236 درجة.كما وافق المحافظ أن يكون القبول بفصول الخدمات المسائية طبقا لاحتياجات كل إدارة تعليمية بها فصول خدمات بما لا يتجاوز 25% من إجمالى عدد المقبولين بالصف الأول الثانوى بكل إدارة تعليمية.من جانبه، قال عبداللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إنه بعد متابعة أعداد المتقدمين للمرحلة الثانوية من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019- 2020 وجد أماكن متاحة بمدارس المرحلة الثانوية طبقا للكثافات المقررة لكل فصل والتى لا تزيد عن 48 طالبا، وبعرض الأمر على محافظ الإقليم وافق على تخفيض الدرجات.وأشار عمران إلى أن القبول بالصف الأول الثانوي بفصول الخدمات المسائية سيكون طبقا لاحتياجات كل إدارة تعليمية بها فصول خدمات بما لا يتجاوز 25% من إجمالى أعداد المقبولين بكل إدارة تعليمية.