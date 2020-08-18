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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب طائرة ورقية.. مصرع طفل وإصابة آخر صعقًا بالكهرباء بالمنيا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:50 م
مصرع طفل
مصرع طفل
المنيا ـ على حسين
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لقي طفل مصرعه، وأصيب آخر صعقا بالكهرباء، أثناء محاولتهما العثور على طائرتهما الورقية، وتسلقهما أحد أعمدة كهرباء الضغط العالي بقرية عزبة عدلي التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى ملوي العام.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من وحدة مباحث مركز شرطة ملوي، بمصرع "ك. س" 15 عاما، وإصابة "ط. خ" 15 عاما، صعقا بالكهرباء أثناء تسلقهما أحد أعمدة الضغط العالي لاستعادة الطائرة الورقية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة بقيادة المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصاب والجثة لمستشفى ملوي العام، وبسؤال عم المتوفي أقر أن نجل شقيقه توفي أثناء قيامه بمحاولة فك الطائرة الورقية الخاصة به من أسلاك الضغط العالي بالقرية.

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسبب صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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