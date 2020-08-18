الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمحطة صرف نجع مسلم بالأقصر

قام رئيس مركز ومدينة الطود، الدكتور محمد محمود رزق، بجولة لتفقد الأعمال الجارية التي وصلت إليها الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بمدينة الطود.يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر، مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها داخل نطاق مدنهم.واستمع رزق، إلى موقف الأعمال من مسئولي الشركة المنفذة للمشروع، الذين أوضحوا أنه تجرى، الآن، أعمال ربط خطوط الصرف الصحي الفرعية بالخط الرئيسي لتشغيل محطة الرفع الرئيسية بنجع مسلم، والتي تقوم بصرف مياه الصرف إلى محطة المعالجة الثلاثية بالعديسات.كما أوضح مسئولو الشركة المنفذة للمشروع، أنه جار الانتهاء من التشطيبات لمحطة رفع نجع مسلم استعدادًا لافتتاحها بالقريب العاجل، وستَستكمل بقية المحطات الأربع بمناطق نجع حسين حسن، نجع أبوحروقة، نجع العمدة، ونجع مكي تباعًا.