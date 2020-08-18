غرق شاب بشاطئ النخيل في الإسكندرية

لقى شاب مصرعه غرقًا، مساء اليوم الثلاثاء، بشاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر بالعجمي غرب الإسكندرية، حيث توجه رجال الإنقاذ النهري بقوات الحماية المدنية للشاطئ للبحث عن الشاب.وناشد الكابتن إيهاب المالحى، قائد غواصين الخير المتطوعين، جميع غواصين الإسكندرية، بالتواجد على الشاطئ بدءًا من فجر غدِ الأربعاء، للبحث عن جثمان الشاب الصغير البالغ من العمر 16 عامًا.وقال «المالحى»، إن مسلسل شاطئ النخيل ما زال مستمرا، ولن ينتهى إذا لم يُغلق الشاطئ بشكل نهائي أمام الجمهور في تلك الفترة.وأضاف، لـ«الدستور»، أنه يجب التأكيد على 3 بنود هامة جدًا يجب تسليط الضوء عليها باستمرار، وهى: أولًا أن تمنع الشرطة المواطنين من نزول البحر، وثانيًا: أن تبدأ المحافظة بتعيين منقذين على الشواطئ وخاصة شاطئ النخيل، وثالثا: على المواطنين أن يكون لديهم وعى بتلك الخطورة والاهتمام بأنفسهم وأولادهم، وعدم النزول للسباحة في البحر، فى حالة عدم وجود منقذين على الشاطئ.