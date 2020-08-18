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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تكريم رغدة في مهرجان الإسكندرية السينمائي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:46 م
رغدة
رغدة
أحمد عارف
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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمزمع انعقاد دورته الـ36 في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، عن تكريم الفنانة رغدة عن مجمل أعمالها الفنية.

وقال الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان، إن الفنانة الكبيرة رغدة واحدة من الفنانات اللاتي قدمن للسينما العديد من الأعمال المميزة والمهمة، التي أثرت بها الشاشة الكبيرة، ونجحت في تجسيدها بشكل جذب قلوب كل الأسرة المصرية والعربية، وهو ما شجع إدارة المهرجان على تكريمها خلال الدورة 36، والتي ستحمل اسم النجم الكبير عزت العلايلي.

وأضاف، في بيان، أنه من المقرر أن يتضمن التكريم إصدار كتاب عن الفنانة رغدة تقوم بكتابته الناقدة ماجدة موريس، مشيرا إلى أن رغدة سبق أن كرمت في العام الماضي من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بجانب العديد من الأسماء اللامعة مثل رءوف توفيق، السيناريست مصطفى محرم، الفنان رشوان توفيق، المخرج محمد نبيه، والمصور محمد بكر، الكاتب مفيد فوزي، واسم الدكتور شوقي علي.

من جانبها، أعربت الفنانة رغدة، عن سعادتها بالتكريم من مهرجان الإسكندرية السينمائي، حيث أكدت أنه مهرجان عريق صاحب تاريخ طويل، وكُرّم من خلاله العديد من النجوم الكبار، وبالتالي فإن التكريم من جانب هذا المهرجان أمر مشرف ويدعو للفخر.

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