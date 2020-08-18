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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تشمل 60 ألف موظف.. آخر تطورات نقل الوزارات للعاصمة الإدارية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:20 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
سناء إسماعيل
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قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن ما يقرب من 60 ألف موظف حكومي سوف ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية على الأساليب التكنولوجية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء "دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية DMC، "نعمل على إعادة الهيكلة لجميع الوزارات بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة من أجل التطوير المؤسسي"، موضحا أنه يتم التعاون مع شركة عالمية للاستفادة من خبراتها بشأن التجارب والهياكل التنظيمية بالوزارات قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.

وتابع أننا نسعى لوضع الهيكل التنظيمي المناسب لكل الهيئات والوزارات بالتنسيق مع استشاري عالمي، مؤكدا أنه سيتم دمج بعض الهيئات والجهات ضمن خطة الهيكلة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

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