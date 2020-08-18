موعد وتفاصيل عرض الجزء الثالث لـ «The King's Man»

انتهى المخرج «ماثيو فون» من التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد «The King's Man» الذي يعد الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة، التي حققت نجاحات عديدة خلال الفترة الماضية.الفيلم مقرر طرحه 16 سبتمبر 2020 في المملكة المتحدة وفي 18 سبتمبر 2020 بالولايات المتحدة، وبعدها في العالم وتحديدًا مصر.الفيلم بدأ تصويره في 22 يناير 2019 بالمملكة المتحدة، وتم تصويره في تورين وفيناريا ريالي بإيطاليا، بالإضافة إلى تصوير بعض المشاهد في روسيا، وهو من إنتاج شركة 20th Century Fox Film Corporation وMarv Films وشركة Marv Studios.وتتناول قصة العمل في السنوات الأولى من القرن العشرين، حيث تم تشكيل وكالة Kingsman للوقوف ضد عصابة تخطط لشن حرب للقضاء على الملايين.الفيلم من بطولة رالف فينيس وجيما أرتيرتون وريس إيفانز وماثيو جود وتوم هولاندر وهاريس ديكنسون ودانييل برول ودجيمون هونسو وتشارلز دانس.