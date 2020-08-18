مستشار رئيس الوزراء: لن يضار أي موظف من الانتقال للعاصمة الإدارية

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدراي، إن 9 وزارات جاهزة بخطتها للهيكلة، ونستهدف الانتهاء من الخطة في نهاية ديسمبر المقبل.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية DMC: "لن يضار أي موظف من خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة"، موضحا: "سنعيد توظيف العاملين بالجهاز الإداري للدولة".وأوضح مستشار رئيس الوزراء، أنه سيحدث تقييم كامل لكل الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وعددهم 61 ألف موظف يعملون في دواوين المحافظات، مؤكدا أن كل الموظفين الذين يقدمون خدمات للمواطنين لن ينتقلوا حاليا للعاصمة الإدارية.وتابع: "نتعاون مع وزارة الاتصالات لميكنة الخدمات الحكومية، وتقديمها إلكترونيا للمواطنين"، لافتا إلى أنه تمت الاستعانة ببرنامج دولي لوضع التدريبات المقترحة لكل موظف ووضع خطة تدريبية للموظفين للانتقال للعاصمة الإدارية.