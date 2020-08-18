اليونان: قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد تركيا قيد الإعداد

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء، أن تصعيد العدوان التركي بشرق المتوسط موجه ضد الاتحاد الأوروبي، ويجب أن يكون هناك تصعيد مماثل في رد الفعل الأوروبي، قائلا إن قائمة العقوبات التي طلبتها بلاده من الأخيرة ضد تركيا قيد الإعداد.وقال دندياس في تصريحات صحفية نقلتها قناة "ليبيا 24": "الاستفزازات التركية في شرق المتوسط بمثابة تصعيد وعسكرة للموقف بشكل غير مقبول وتشكل اتجاهًا نحو الفوضى".وأضاف أن دعوة تركيا المزعومة إلى الحوار لا تقنع أحدًا، لأنها تأتي في ظل ممارستها الابتزاز والتهديد، موضحا أنه أكد لنظيره الأمريكي مايك بومبيو، مسئولية أنقرة عن التصعيد في منطقة شرق البحر المتوسط، وأن عليها مغادرة الأراضي اليونانية فورًا.وفي وقت سابق قبل يومين، تعرضت تركيا لانتقاد جديد من الاتحاد الأوروبي بعد إعلانها تمديد أعمال التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص حتى منتصف سبتمبر.وفي المقابل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "لغة العقوبات والتهديدات" لن تردع أنقرة، معبرا عن رغبته في تسوية النزاع مع اليونان بالحوار.