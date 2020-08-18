الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن رئيس مالي

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، الذي اعتقله عسكريون متمردون.وقال المتحدث باسم جوتيريش، في بيان، إن الأمين العام، يندد بشدة بهذه الأعمال ويدعو للعودة الفورية للنظام الدستوري ودولة القانون في مالي.