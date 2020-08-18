وزير التعليم العالي يكشف خطة العام الدراسي (فيديو)

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لفريق العمل بالوزارة على إتمام العام الدراسي في ظل تفشي فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم وضع خطة من أجل العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن هناك توسعا في الخدمات الحكومية من أجل إتاحة التعليم المجاني للشباب المصري.وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة قناة "الحدث اليوم"، أنه تم إنشاء جامعات تكنولوجية في عدد من المحافظات، وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إنشاء 6 جامعات أخرى، لأنها تعتمد على نوعية التكنولوجية التي تحتاجها الدولة في الفترة المقبلة، إضافة إلى الجامعات الأهلية، وسيبدأ العام الدراسي في جامعة الجلالة والملك سلمان والعام المقبل في المنصورة الجديدة.وأوضح أن العرف دار في اجتماعات الجامعات الخاصة بتنفيذ رؤية الدولة في الجامعات الخاصة، ومراعاة الظروف التي تمر بها مصر والعالم، مشيرًا إلى أن الجامعات الخاصة تعطي منحًا لبعض الطلاب والحالات الخاصة.