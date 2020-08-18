تعود الإثنين للانعقاد.. رفع الجلسة العامة لمجلس النواب

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان على أن يعود المجلس للانعقاد، الإثنين المقبل، الموافق 23 أغسطس 2020.ووافق المجلس، اليوم، على عدد كبير من التشريعات بشكل نهائي، والمؤجلة من الجلسات السابقة، وأهمها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فضلا عن عدد من الاتفاقيات الدولية.ومن المتوقع أن تكون الجلسات المقبلة هي الأخيرة في دور الانعقاد الحالي، والتي سيتم خلالها استكمال باقي التشريعات المؤجلة، فضلًا عن عرض نشاط المجلس خلال الفترة الماضية.