فيكتوريا بيكهام تخطف الأنظار بإطلالتها الأخيرة في اليونان

عاد لاعب كرة القدم العالمي، ديفيد بيكهام، وزوجته فيتكوريا، اليوم، من رحلتهما العائلية في اليونان.وحسبما أفادت صحيفة «ذا صن» شاركت عدسات البابراتزي الصحف بصورة تجمع بين فيكتوريا وزوجها ديفيد، خلال إجازتهما الأخيرة، حيث استمتعا بغروب الشمس الجميل معًا.وارتدت مصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام، البالغة من العمر 46 عامًا، شورت أبيض أنيقا وقميصا أزرق شاحبا، حيث خطفت الأنظار من خلال طلتها البسيطة، كما ظهرت هي وديفيد تستمتع بالمناظر الخلابة في لقطة من إجازتهما العائلية الأخيرة إلى اليونان.يذكر أن فيكتوريا بيكهام، وقعت مؤخرا ضحية لإحدى الشائعات السخيفة، والتي أكدت أنها تستعد أن تبدو في أفضل حالاتها في حفل زفاف ابنها لتتفوق على العروس وجمالها وإطلالتها.