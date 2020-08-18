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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«أوراكل» تتفاوض على تطبيق «تيك توك» بالولايات المتحدة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:34 م
تيك توك
تيك توك
أ ش أ
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أبدت شركة «أوراكل» الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، اهتمامها بالاستحواذ على أعمال تطبيق الفيديوهات الاجتماعية الصيني «تيك توك» في الولايات المتحدة، مما يجعلها منافسا محتملا لشركة "مايكروسوفت" التي أعلنت من قبل عن خططها لشراء التطبيق.

وبحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، عقد عملاق البرمجيات الأمريكي بالفعل محادثات أولية مع "بايت دانس" وهي الشركة الأم لتطبيق "تيك توك"، حيث بدأ التعاون مع شركات استثمار رأس المال المخاطر مثل "جينيرال أتلانتيك" و"سيكويا كابيتال"، ويدرس بجد الاستحواذ على أعمالها في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا نيوزيلاندا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا يوم الجمعة الماضية يطالب "بايت دانس" ببيع أعمالها في الولايات المتحدة في غضون ٩٠ يومًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملياردير الأمريكي لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة "أوراكل" يعد أحد المسئولين التنفيذيين القلائل في قطاع التكنولوجيا الأمريكي الذين كانوا داعمين بانفتاح للرئيس الأمريكي ترامب.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن عملاق شبكات التدوين المصغر "تويتر" أبدى هو الآخر اهتماما مبكرا بالاستحواذ على أعمال الشركة الصينية في الولايات المتحدة.



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