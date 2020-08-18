إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى الـ5 ملايين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، ليصل إلى 5 ملايين و462 ألفًا و976 شخصًا على الأقل.وأضافت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية بلغ ألفًا و120 شخصًا على الأقل.