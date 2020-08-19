«جوجل» تمدد اتفاق بقائها المحرك الافتراضى لـ«فايرفوكس»

قامت شركتا "موزيلا" و"جوجل" الأمريكيتان، بتمديد اتفاقهما لإبقاء محرك بحث "جوجل" محرك البحث الافتراضي على متصفح الويب الشهير "فايرفوكس" حتى عام ٢٠٢٣ على الأقل، بحسب شبكة "زد دي نت" المتخصصة في الأخبار التقنية.ولم تعلن الشركتان رسميًا عن الصفقة، والتي قدرت "زد دي نت" قيمتها بين 400 و450 مليون دولار سنويًا، لكن من المتوقع الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا الخريف. وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية الاتفاق الحالي في نهاية عام 2020.وتأتي الخطوة في الوقت الذي أعلنت فيه "موزيلا" عن خطها للاستغناء عن ٢٥٠ من موظفيها، وهو ما يمثل ربع قواها العاملة. وكانت الشركة قد سرحت نحو ٧٠ موظفا في يناير الماضي.ويأتي أغلب عائدات "موزيلا" من شركات محركات البحث على الإنترنت مثل "جوجل" وكذلك "يانديكس" في روسيا و"بايدو" في الصين، التي تدفع لها مقابل جعل محركاتها الخيار الافتراضي داخل المتصفح "فايرفوكس".