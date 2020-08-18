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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:21 م
طالب تربية
طالب تربية
أسوان_إسراء توفيق
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أسس طالب بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، مشروعا لتأجير الدراجات، هدفه الأساسي هو نشر ثقافة «الدراجات» في جميع أرجاء المدينة السياحية أسوان، وتشجيعهم على ممارستها في الأوقات المناسبة لهم.

التقى «الدستور» أحمد عبدالنبي حسن، طالب بكلية التربية الرياضية الفرقة الرابعة، ومؤسس مشروع لـ«تأجير الدراجات» في أسوان، والذي قال إنه وشقيقته هوايتهما ركوب «الدراجات» منذ الصغر، ومنذ حوالي عامين قبل بدء المشروع حرصا على شراء دراجة يتشاركان فيها هو وشقيقته، إلا أنها لم يتح لكل منهما قضاء وقت كافٍ أثناء ممارسة هوايتهما، ولذلك قررا شراء دراجتين واحدة منهما لشقيقته وأخرى إضافية يوفرانها لمعارفهما على السوشيال ميديا وجيرانهما في نفس المنطقة لكي يتجولا بها، ولاحظا أن هناك إقبالا ملحوظا عليها،  والموضوع يسير بشكلًا جيدًا، قائلًا: «لقيت الموضوع كويس جدًا»، وأنه  يعتبر ذلك أحد الأسباب الرئيسية أيضًا التي دفعته لتأسيس المشروع برفقة شقيقته.

وأضاف أن المشروع يشمل 8 دراجات منها 6 دراجة حديثة، و2 دراجة قديمة، ودشن جروب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأطلق عليه «دراجات أسوان» لكي يصبح الجميع من الشباب والفتيات الذين لديهم هواية الدراجات على دراية بالمشروع والتوافد لتأجيرها، لافتا إلى أن الجروب لاقى استجابة عالية جدًا، وقبولًا من عدد كبير من محبي الدراجات بمدينة أسوان، ونظرًا لحداثة موديل الدراجة كانت تسهم في شعورهم بالرضا تجاه المشروع. 

وأوضح أن الهدف من المشروع نشر الثقافة الرياضية بشكل عام، ونشر ثقافة «الدراجات» بشكل خاص، وأن الدراجة تصبح وسيلة أساسية، كما هو الحال في الدول الأجنبية، حيث إنها صديقة للبيئة لأنها غير مضرة، وفي ذات الوقت تستطيع تشغيل عضلات الجسم، وتنشيط الدورة الدموية، وإعطاء الجسم طاقة وحيوية.

وتابع أن هناك نسبة إقبال عالية على تأجير «الدراجات» من قبل فتيات المدينة بنسبة تتراوح حوالي 70%، والشباب بنسبة 30%، بالإضافة إلى أن هناك نسبة إقبال من الأزواج والعائلات والمجموعات، موضحًا أن التأجير بنظام الساعة ويبدأ سعرها من 30 جنيهًا وبعدها يتم احتساب كل ساعة إضافية بـ 20 جنيهًا.
طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)
طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)
طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)
طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)
طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)
طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)
طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)
طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)
طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)
طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)
طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)
طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)
طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)
طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)
طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)
طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)
طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)
طالب تربية رياضية بأسوان يؤسس مشروعًا لتأجير الدراجات (صور)

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