إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بدير مواس

شنت الوحدة المحلية لمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، وذلك بتوجيهات من المهندسة نبيلة علي محمود، رئيس المركز.وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 11 قيراطا و12 سهما بقرية دلجا التابعة للمركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار التعديات مرة أخرى.وشارك في الحملة كل من سراج عبدالحميد وطه داود، نواب رئيس المركز، والدكتور هاني عبدالباري، رئيس القرية ورجال الإدارة الزراعية، بحضور قوات شرطة دلجا بقيادة النقيب سيد نجيب، رئيس نقطة دلجا، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المعتدين عليها لفرض هيبة الدولة والقانون.