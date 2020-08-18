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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تعلن إجراء 6 ملايين فحص كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:27 م
كورونا في الامارات
كورونا في الامارات
وكالات
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قال وزير الصحة الإماراتي، عبدالرحمن العويس، الثلاثاء، إن الإمارات تجاوزت 6 ملايين فحص مخبري لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى نتائج مطمئنة وتطور ملوس في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح الفيروس.

وجاء حديث العويس، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي، على ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال العويس، إن إجراء 6 ملايين فحص يأتي في إطار استراتيجية مواجهة الفيروس وحماية المجتمع من تداعياته السلبية.

وخلال الإحاطة، أكد العويس، أن الإمارات اتخذت التدابير الاستباقية لمواجهة الوباء على الصعد الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وإلى جانب ذلك، تواصل الدولة دعم البحث العلمي لاسيما في المجالات الطبية انطلاقًا من أهمية تطوير المنظومة البحثية وتعزيز أثرها الإيجابي كركيزة تنموية، ووسيلة فعالة في توفير الحلول اللازمة للتصدي للفيروس، حسب العويس.

وأضاف العويس، أن الإمارات أطلقت خلال الفترة الأخيرة مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية الذي يُشكل إضافة نوعية من شأنها الإسهام في تطوير قطاع البحث العلمي، حيث سيركز ضمن اختصاصاته على أبحاث الأمراض السارية في الدولة، بالإضافة إلى الأبحاث حول "كوفيد 19".

وفيما يخص المرحلة الثالثة للتجارب السريرية التي تجري في الدولة على لقاح واعد لمرض "كوفيد 19"، أكد العويس، أن هناك تطورًا ملموسًا وأن النتائج مطمئنة للغاية.

وأشار إلى أنه لم تسجل أي آثار جانبية على المتطوعين، وتقدم بالشكر للمشاركين والمتطوعين في التجارب.

وشدد العويس، على أنه قد لوحظ خلال الأسبوعين الماضيين زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة اليومية، والتي قد تعد مؤشرا لارتفاع عدد الحالات خلال الفترة المقبلة بشكل مقلق، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وعن مستجدات الحالات، أعلن الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، أن عدد الفحوص اليومية الجديدة بلغ 59،759 فحصا، كشفت عن تسجيل 365 إصابة، تتلقى جميعها الرعاية اللازمة في مؤسسات الرعاية الصحية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 64،906 حالات.

وأشار الحمادي، إلى تسجيل 115 حالة شفاء جديدة ترفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في الإمارات إلى 57،909 حالات، فيما تم تسجيل حالتي وفاة ليصل الإجمالي إلى 366 حالة، لافتًا إلى أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في الوقت الراهن يبلغ 6،631 مريضا.

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