رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رضا أحمد: أحب القصيدة الذكية المعبرة عن هموم الإنسان العادي (حوار)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:51 م
رضا أحمد
رضا أحمد
حسام الضمراني
طباعة
فاز ديوانها "أملنا من شجرته المفضلة" والذى يضم 50 قصيدة متفاوتة الحجم؛ منذ أيام قليلة؛ بجائزة حلمى سالم للشعر فى دورتها الأولى عن منتدى الشعر المصري، وستتولى دار الأدهم طباعة الديوان، ومن قبل وتحديدًا عام 2017 فازت بجائزة محمد عفيفى مطر.. هي الشاعرة رضا أحمد التى تخرجت فى كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، وصاحبة دواوين "لهم ما ليس لآذار"، ديوان "قبلات مستعارة"، وديوان "أكلنا من شجرته المفضلة"، وديوان "الاعتراف خطأ شائع" وهو ديوان تحت الطبع.

الرسم وكتابة المقالات كانا مدخلها قبل أن تكتب الشعر وتحديدًا قصيدة النثر؛ خاصة وأنها تحب القصيدة الذكية التى تعبر عن هموم الإنسان العادي، وترى أن فوزها بجائزة حلمى سالم كان تحديًا كبيرًا، كما ترى أن المستقبل لقصيدة النثر ما بعد كورونا عن باقي الأشكال الشعري؛ وإلى نص الحوار:

_ بداية.. ماذا تمثل لك جائزة حلمى سالم فى دورتها الأولى بعد أن فزتى بجائزة محمد عفيفى مطر عام 2017؟
كتحدي بالنسبة لى حلمى سالم اسم كبير جدًا فى عالم الشعر؛ خصوصًا فى تجريب الشعر، وأنه أول شاعر مصرى كان عمل مع أصدقائه جماعة "إضاءة 77" كما أنه كان يختلف عنهم على اعتبار أنه كان يميل إلى التجريب، فمثلًا عندما تنظر إلى قصائده ترى أنه محب لروح المغامرة، كما أنى أشعره أنه كان قريبًا للشعراء الجدد ممن يكتبون قصيدة النثر، إضافة إلى أنه على المستوى الإنسانى كان حلمى سالم يناقش العديد من القضايا السياسية والإنسانية، وبحكم تواجده فى منطقة وسط البلد كان قريب إلى الجماعات الشعرية والندوات والمثقفين وهو ما جعله شاعرًا محبوبًا عند الجميع، ورغم كل ذلك كان يجد وقتًا لكى يغامر كما أنه لم يتأثر بأحد من الشعراء أو وضع نفسه فى قالب معين، كما أنك من الممكن أن تجد فى القصيدة الواحدة له قصيدة عمودية وقصيدة التفعيلة، حيث كان محبًا لكل الأشكال الشعرية ولم يكن إنسانًا متحيزًا أو عنصريًا لقصيدة النثر.

_الرسم وكتابة المقالات كانت بداياتك.. ما الذى جعلك تنظمين الشعر؟
لم أكن أتوقع أن أكتب الشعر فى يوم من الأيام وكنت أقوم بالرسم وكتابة المقالات حتى مرحلة الدراسة الثانوية، ولم أكن أحتفظ بلوحاتى التى رسمتها حيث كان المدرسين بمدرستى يضعوها بالمعارض، وما جعلنى أتوقف عن الرسم أن صديقة لى قامت بسرقة أحد لوحاتى وهو ما جعلنى اتخذت قرارًا بأن أتوقف عن الرسم، أما بالنسبة للشعر فأننى فى يوم من الأيام وجدت نفسى أكتب قصيدة منغمة فى 3 صفحات على هيئة قصيدة النثر، ولم أكن لدى علمى بالقصائد الشعرية لأننى لم أدرسها فى المراحل التعليمية من قبل حيث كان تركيز ينصب على القصيدة العمودية فى الكتب الدراسية كأكثر الأشكال الشعرية رواجًا حتى لم أعرف شيئًا عن قصيدة التفعيلة.

هل تأثرتى بقصائد البعض عند بدء نظمك للقصيدة؟
لم أتاثر بأحد، ولو كنت تأثرت بأحد الشعراء لكنت كتبت القصيدة العمودية وليست القصيدة النثرية، كما أن أبرز مصادر معلوماتى كانت تستقى من القناة الثانية التى كانت تقدم وقتها البرنامج الأوروبى وهو ما لم يتح لى التعرف على الأشكال الشعرية.

_ فى رأيك أين يقع قصيدة النثر الآن فى العملية الإبداعية فى ظل عولمة المعرفة؟
تعتبر قصيدة النثر أكثر تجاوبًا مع العولمة، فهى قصيدة حرة تعبر عن حياة الشاعر بكل بساطة وهى محملة بالمعرفة الثقافية بمعانيها، فهي قصيدة خفيفة تقترب من الجمهور العادي، لذا تجدها أقرب للجماهير العريضة فى كل أنحاء العالم لأنها قصيدة ليست ذات فقرًا معرفيًا، ومن الممكن أن يتم ترجمتها من أي لغة لأنها ليست بها ألعاب لغوية مثل التفعيلة والعمودية، حيث تركز قصيدة النثر على المفارقة والحدث وهو ما تعبر عنه جماليًا.

_ "أكلنا من شجرته المفضلة" وهو الديوان الرابع لك.. كيف تقيمين مستقبل قصيدة النثر بعد كورونا؟
قصيدة النثر مرحبة جدًا بالإنسان وكل ما يطرأ عليه من أحداثه اليومية التى نمر بها، كما أنها ليست قصيدة خطابية وسياسية، كما أشرت من قبل أن من يكتب قصيدة النثر لا يخاطب جمهوره من علياء، وأرى أن مستقبلها ستكون الأكثر تأثيرًا من الأشكال الشعرية الأخرى خلال الفترة القادمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحظة اعتقال رئيس مالي (فيديو)

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

خاص.. بولونيا الإيطالى يكشف حقيقة اهتمامه بضم رمضان صبحي

الصور

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

الأكثر قراءة

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

9 سبتمبر.. استئناف رحلات الخطوط الهولندية للقاهرة بعد توقف عامين

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«هقطع رقبتك».. سر هجوم الأهالي على عبدالفتاح القصري بالسكاكين

أسرار في حياة رغدة.. أحبت أحمد زكي وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزا

«التلفزيون بيفوّل عليا».. كيف تسبب «الشعراوي» في إذاعة خبر وفاة فريد شوقي بالخطأ

«علمني ما اتنازلش عن الفن».. اعترافات سعاد حسني عن صلاح جاهين

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

«أوراكل» تتفاوض على تطبيق «تيك توك» بالولايات المتحدة

فيكتوريا بيكهام تخطف الأنظار بإطلالتها الأخيرة في اليونان

دراسة: الدول التى تديرها النساء تصرفت بشكل أفضل مع جائحة كورونا

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات ON Time Sports live

مقالات الرأي
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
المزيد

الثقافة

رضا أحمد: أحب القصيدة الذكية المعبرة عن هموم الإنسان العادي (حوار)

منمنمات فيروز سمير تشارك بقاعة مونتيز بإيطاليا

«بيت الفنون» يواصل برنامجه الصيفى على مسرح محمد عبدالوهاب

إيناس عبدالخالق تتولى الإشراف الفنى على أمانة مجلس أكاديمية الفنون