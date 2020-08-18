أحمد موسى ينفعل بسبب تخفيض وزن الرغيف: ما ذنب المواطن؟

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، بسبب قرار وزارة التموين خفض وزن رغيف الخبز المدعم بمقدار 20 جراما، ليصبح وزنه 90 جراما بدلا من 110 جرامات.وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "فيه ناس معتمدة بالكامل على رغيف العيش ومعندهاش بديل آخر للخبز، فيه مواطن ميقدرش يجيب اللحمة مرتين وتلاتة في الأسبوع، وأكله كله معتمد على العيش".وأضاف موسى: "ما ذنب المواطن البسيط؟ إذا أرادت وزارة التموين توفير الدقيق تبحث عن حل بعيد عن المواطن، لأن المواطن ملوش دعوة بالميزانية والتكلفة، ودول البسطاء بعد ما تمت تصفية البطاقات التموينية واستبعاد غير المستحقين، طالما الباقي مستحق يبقى ياخد حصته من العيش دون نقصان".