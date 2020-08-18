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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الصحة: التراخي في الإجراءات الوقائية من كورونا سيكلفنا الكثير

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:17 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
سناء إسماعيل
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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن ما يميز مصر خلال أزمة فيروس كورونا أن المؤشر لم يرتفع بشكل مفاجئ، لأن ذلك يؤدي لنوع من الارتباك.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مع ارتفاع زيادة أعداد المرضى كان هناك 360 مستشفى من مستشفيات الوزارة، بالإضافة لمستشفيات العزل، وعددها 21 مستشفى فقط.

وتابع: الحالات البسيطة كان يتم عزلها في المنازل وتحول الحالات الحرجة، ومع انخفاض أعداد الإصابات لم نعد بحاجة لمستشفيات العزل، وأعدنا كل المستشفيات للعمل مرة أخرى.

واستطرد: فعلنا مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "صحة مصر"، لعلاج الأمراض المزمنة، مناشدًا من يعانون من أمراض مزمنة التوجه لأقرب مكتب صحي للاطمئنان على صحتهم ضمن مبادرة "صحة مصر".

كما ناشد المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءت الوقائية، حيث إننا نعيش الآن فترة الترقب والحظر والتي تستمر حتى لو وصلنا لصفر إصابات، والتراخي في الإجراءات قد يعرضنا لزيادة الأعداد، والتي تعرضنا لسياسة الإغلاق، وتؤثر بالتالي على الوظائف والاقتصاد بشكل عام.

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