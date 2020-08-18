السودان: عقد المؤتمر الاستثماري المشترك مع مصر أكتوبر المقبل

أعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء، عن عقد المؤتمر الاستثماري المشترك مع مصر في أكتوبر القادم، مؤكدة ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة بطريقة إيجابية وسريعة.وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة عبدالله حمدوك، حيث تلقى تنويرًا من رئيس الوزراء حول زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى للبلاد، وناقشوا قضايا الربط الكهربائي والبنى التحتية والاستثمار وسد النهضة والتبادل التجاري والصحة والتعليم، وذلك وفق وكالة السودان للأنباء "سونا".من جانبه، أوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أن مجلس الوزراء أكد ضرورة إعادة جامعة القاهرة فرع الخرطوم، وذلك لما يمكن أن تضيفه للتعليم العالي وفق أهداف معينة في إطار مجىء الجامعات الأجنبية للبلاد، مشيرًا إلى أن المجلس أكد أن نتائج الزيارة ممتازة لاسيما مبادرة الجانب المصرى لاستقبال جرحى الثورة.من جانبه، أكد عبدالله حمدوك، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى الخرطوم منذ أيام تشكل بداية لعمل مشترك بين البلدين.