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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محام: الشارع اللبناني كان ينتظر إدانة كاملة لحزب الله في قضية اغتيال الحريري

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:57 م
رفيق الحريري
رفيق الحريري
أحلام عبدالرحمن
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قال أمين بشير المحامي اللبناني، إن الشارع اللبناني ليس راضيا عن حكم المحكمة الدولية بإدانة أحد قيادي حزب الله في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، مشيرا إلى إن الرأي العام كان ينتظر إدانة كاملة لحزب الله.

وأضاف بشير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المحكمة تعمل وفقا لنظام محدد وتقوم بمحاكمة الأفراد وليس محاكمة الكيانات السياسية أو الدول.

وأردف: "نحن نعلم أن القائمين على اغتيال الحريري حصلوا على موافقة وقرار من إيران وحزب الله".

ولفت إلى أن المحكمة كشفت أن قناة الجزيرة قبلت عرض فيديو مفبرك على شاشتها عقب اغتيال الحريري، وكانت وكالة الصحافة الفرنسية رفضت عرضه، لكن الجزيرة قبلته وأذاعته.

واستطرد: "سليم عياش الذي أدانته المحكمة أحد أفراد حزب الله ولا يمكن اختصار جريمة اغتيال الحريري في شخص واحد فقط".

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