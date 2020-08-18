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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأردنية تؤكد أهمية وقف خطة الضم الإسرائيلية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:03 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
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أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، أن إعلان إسرائيل وقف الضم والتزام حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، يشكل المتطلب الأساسي لإيجاد أفق سياسي لحل الصراع والتقدم نحو السلام العادل والشامل.

وقال الصفدي، في محادثات مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاحتلال هو أساس الصراع، وزواله وفق حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام العادل.

كما أكد الجانبان ضرورة تكاتف الجهود الدولية للقيام بتحرك فاعل لرعاية وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين وفق القانون الدولي، وحذرا من أن بديل ذلك هو تعميق الصراع ونسف كل فرص تحقيق السلام العادل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.

وثمّن عريقات مواقف المملكة الثابتة ودورها الرئيس الذي يقوده العاهل الأردني عبدالله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة خصوصًا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة.

وأكد عريقات أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم.

واستعرض الجانبان التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وأكّدا استمرار التشاور والتنسيق؛ تنفيذًا لتوجيهات الملك عبدالله والرئيس محمود عباس.

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