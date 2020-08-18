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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

اتفاق السلام مع الإمارات و"عقيدة أبومازن".. هل كانت هناك فرصة ضائعة؟

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:09 م
أبومازن
أبومازن
سارة شريف
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بعد توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، وما تحمله الخطوة من تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بيد أنها تضفي شكلًا جديدًا للتعامل مع الصراع الفسطيني الإسرائيلي القائم على التخلي عن الخطوات الإسرائيلية المثيرة للجدل مثل ضم المستوطنات، مقابل التوصل لاتفاقات سلام في المنطقة.

لا يزال البعض يحاول أن يفهم كيف سيتعاطى الفلسطينيون مع هذا الوضع الجديد؟ والسؤال الأهم هو: هل تلك الخطوة التي لاقت بعض المعارضات من التيارات الفسطينية، هل جاءت نتيجة التجمد الفلسطيني لعقود؟ وهل كان بإمكان أن يكون أمامنا واقع مختلف لو كانت رام الله تصرفت بشكل مختلف؟

هناك من يرى أن القيادة الفلسطينية هي التي جمدت مكانتها في العقود الأخيرة، ولم تكن قادرة على استيعاب التغيير والتكيف مع العالم الجديد الذي يتطور، فأبومازن لا يزال يتمسك بشروط أصبح من الواضح أنها صعبة التنفيذ في ظل الظروف الحالية.

تتمسك رام الله، بمبدأ ضمن مبادئ المبادرة العربية الذي يشير إلى الانسحاب الإسرائيلي أولًا، ثم اتفاق إسرائيلي فلسطيني، وبعد ذلك فقط علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، وما حدث أن هذا الترتيب أصابه التغيير بعض الشيء.

ويعزى هذا التمسك إلى أن القيادة الفلسطينية، سخرت لسنوات طويلة من إمكانية إقامة اتفاقات سلام بين إسرائيل والدول العربية دون التوصل لتسوية أولًا، وهذه السخرية دفعتها للمزيد من الجمود أمام كل خطة وكل مقترح، ولكن مؤخرًا تحركت الأحداث بشكل آخر، وعقدت إسرائيل والإمارات اتفاقية سلام.. فهل كان أمام أبومازن فرصة لطرح حل آخر؟

بعض التقديرات تشير إلى أنه كان أمام أبومازن فرصة حقيقية، لبدء مفاوضات جدية حول الحقوق الفلسطينية، عندما تم طرح صفقة القرن في يناير الماضي، وهو ما كانت تريده الدول العربية، فبدء المفاوضات سيكون كسرًا للجمود، وفي النهاية لن يتمكن أحد من فرض شروط على الفلسطينيين لا يقبلونها، لكن هذا لم يحدث، بعد أن رفض أبومازن الرد على مكالمات البيت الأبيض.

صحيح أن خطة السلام الأمريكية التي أبرمها ترامب لن تعطي لكل الفلسطينيين ما أرادوه على مر السنين، لكنها تمنحهم أيضًا الكثير مما ليس لديهم اليوم ولم يكن لديهم أبدًا، فلو كان "أبومازن" قد طلب فتح حوار مع الأمريكيين لمحاولة تحسين الصيغة التي اقترحوها ولإبداء تحفظات، كان سيتم تأجيل الضم. وربما كانت الإمارات ستؤجل خطوتها مع إسرائيل لترى نتائج المفاوضات، وكانت ستؤجل الخطوة لبعد الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي.

لكن أبومازن اختار أن يبقى أبومازن. اختار إنهاء المكالمة فجأة، وقطع الاتصال مع الإدارة في واشنطن، وهي الطريقة التي حولها إلى أيديولوجية في رام الله.

قبل 12 عامًا، أضاع "أبومازن" فرصة أخرى، عندما عرض عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه إيهود أولمرت، أكثر من ثلثي الأراضي ورفض، وعندما سُئل؟: "لماذا لم تنتهز الفرصة وتتوصل لاتفاق؟ لماذا فضلت احتلال بنسبة 100% على ثلثي سلام؟ خذ ما أعطي لك ثم استمر في محاولة تحسين المواقف" ، أجاب أنه من خلال معرفته بالإسرائيليين، إذا حصل الآن على ثلثي السلام، فلن يحصل على الثلث الأخير، واختار الانتظار.

والآن بعد 12 عامًا تغير الواقع مرة أخرى، ولم يتحرك العالم بالطريقة التي اعتقدها أبومازن، تغير الواقع، لكن أبومازن لم يغير أيديولوجيته.

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