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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلفاكير يبحث مع رئيس السيادة السوداني مفاوضات السلام

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:02 م
سلفاكير
سلفاكير
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بحث رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت سلفاكير، مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني رئيس الجانب الحكومي لمفاوضات السلام، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الثلاثاء، في جوبا، مفاوضات السلام السودانية والتقدم المحرز فيها، والجدول الزمني المقرر لاستكمال الملفات المتبقية.

وقال رئيس الجانب السوداني، محمد حمدان دقلو، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء السودانية: "أثبتنا للعالم استطاعتنا على حل مشاكلنا بأنفسنا، وهذا شرف عظيم.. كل المحبين للسلام سيسمعون أخبارًا جيدة"، موضحًا أنه تم اطلاع الرئيس سلفاكير، بمجريات التفاوض، فيما أحرزت الوساطة تقدمًا في التفاوض الذي أخذ زمنًا طويلًا، وكان مقررًا الانتهاء منه خلال 3 أشهر.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، إن الوساطة حددت جدولا لسير عملية التفاوض، وقابلنا الوساطة والمفاوضين من الطرفين بحضور الوفد التشادي، ومتفائلين بالوصول إلى توقيع اتفاق بالأحرف الأولى.

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