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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تدعو للحفاظ على مؤسسات الدولة في مالي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:03 م
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة في مالي على خلفية محاولة انقلاب عسكري في هذا البلد.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، الثلاثاء، إن البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي والأمانة للأمم المتحدة والأمين العام يتابعون الوضع ببالغ الاهتمام، لافتًا إلى دعوة الأمين العام للحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأعرب دوجاريك، عن أمل الأمم المتحدة في أن يتسنى لها أن تساعد الماليين، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي في إعادة الهدوء إلى بلادهم.

وذكرت مصادر أن عسكريين متمردين اعتقلوا رئيس مالي، أبوبكر إبراهيم كيتا، في العاصمة باماكو، كما وردت تقارير عن وقوع تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، واعتقال عدد من كبار المسئولين المدنيين والعسكريين.

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