شركات المحمول تكذب شائعات «الجزيرة» حول فرض ضريبة جديدة

كذبت شركات المحمول شائعات قناة "الجزيرة" حول فرض ضريبة جديدة على المحمول.وقال خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لشركة اتصالات مصر، إن ضريبة الدمغة لا تقر إلا بقانون، لافتًا إلى أنه لم يحدث تعديل قانون في ضريبة الدمغة.وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية extra news، مساء الثلاثاء: "لم نطبق أي زيادة في ضريبة الدمغة، لأنه لم يحدث أي تغيير في قانون ضريبة الدمغة"، متابعًا: "عندما يصدر أي قانون يُنشر في الجريدة الرسمية، وهذا لم يحدث".