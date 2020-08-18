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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يوجه بالانتهاء من تطوير المنطقة الصناعية بالمحلة خلال شهر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:45 م
تطوير المنطقة الصناعية
تطوير المنطقة الصناعية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بسرعة الانتهاء من كافة أعمال المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى في موعد أقصاه منتصف الشهر القادم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ لأعمال رصف طريق المنطقة الصناعية بالمحلة بتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه بطول 1400 متر.

ثم قام المحافظ ونائبه بتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة واطمئن المحافظ على الانتهاء من تركيب كافة اللوح الكهربائية وبدء رصف الشوارع الداخلية بالمنطقة.

وخلال الجولة تم تفقد أعمال تجميل وتطوير محطة السكة الحديد بالمحلة، وأعمال رصف الطريق المؤدي لمحطة الصرف الصحي والصناعي بالدواخليه والتي تتم بتكلفة قدرها 6 ملايين جنيه وبطول 750 مترا.

وفي نهاية الجولة استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين ووجه ببحث شكواهم والعمل على إيجاد حلول فورية لهم.

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