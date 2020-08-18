رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قوافل توعوية لـ أهالي روضة السيدة لمواجهة كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:16 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
ولاء جمال
طباعة
تنظم مؤسسة اسمعونا، غدًا، قافلة توعوية لأهالي منطقة روضة السيدة بالقاهرة حول أهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا وعدم التهاون به؛ منعًا لعودة ارتفاع الإصابات، كما تقوم المؤسسة بتوزيع شنطة حماية على أهالينا داخل بيوتهم منعًا للتجمعات التى تشمل مجموعة من المطهرات والمعقمات والكمامات وأدوات الحماية الصحية.

يأتي هذا ضمن مبادرة جدعان السيدة التى ترعى فيها مؤسسة اسمعونا أهالي روضة السيدة زينب، وتقدم لهم العديد من الخدمات التنموية.

أقيم مشروع روضة السيدة بمنطقة تل العقارب سابقًا بحي السيدة زينب على مساحة 7 آلاف فدان ونصف، وهو انطلاقًا من رؤية الوزارة وإيمانها بقيمة المسئولية المجتمعية ودعم محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

موضوعات متعلقة

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

السيسى يوجه بتحقيق التوازن بين إجراءات مكافحة كورونا وتماسك الاقتصاد

«الأرصاد» تكشف منطقة «أفضل جو مناخي» في مصر

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

الصور

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

الأكثر قراءة

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

9 سبتمبر.. استئناف رحلات الخطوط الهولندية للقاهرة بعد توقف عامين

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«هقطع رقبتك».. سر هجوم الأهالي على عبدالفتاح القصري بالسكاكين

أسرار في حياة رغدة.. أحبت أحمد زكي وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزا

«التلفزيون بيفوّل عليا».. كيف تسبب «الشعراوي» في إذاعة خبر وفاة فريد شوقي بالخطأ

«علمني ما اتنازلش عن الفن».. اعترافات سعاد حسني عن صلاح جاهين

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

«أوراكل» تتفاوض على تطبيق «تيك توك» بالولايات المتحدة

فيكتوريا بيكهام تخطف الأنظار بإطلالتها الأخيرة في اليونان

دراسة: الدول التى تديرها النساء تصرفت بشكل أفضل مع جائحة كورونا

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات ON Time Sports live

مقالات الرأي
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
المزيد

الثقافة

رضا أحمد: أحب القصيدة الذكية المعبرة عن هموم الإنسان العادي (حوار)

منمنمات فيروز سمير تشارك بقاعة مونتيز بإيطاليا

«بيت الفنون» يواصل برنامجه الصيفى على مسرح محمد عبدالوهاب

إيناس عبدالخالق تتولى الإشراف الفنى على أمانة مجلس أكاديمية الفنون