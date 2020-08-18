قوافل توعوية لـ أهالي روضة السيدة لمواجهة كورونا

تنظم مؤسسة اسمعونا، غدًا، قافلة توعوية لأهالي منطقة روضة السيدة بالقاهرة حول أهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا وعدم التهاون به؛ منعًا لعودة ارتفاع الإصابات، كما تقوم المؤسسة بتوزيع شنطة حماية على أهالينا داخل بيوتهم منعًا للتجمعات التى تشمل مجموعة من المطهرات والمعقمات والكمامات وأدوات الحماية الصحية.يأتي هذا ضمن مبادرة جدعان السيدة التى ترعى فيها مؤسسة اسمعونا أهالي روضة السيدة زينب، وتقدم لهم العديد من الخدمات التنموية.أقيم مشروع روضة السيدة بمنطقة تل العقارب سابقًا بحي السيدة زينب على مساحة 7 آلاف فدان ونصف، وهو انطلاقًا من رؤية الوزارة وإيمانها بقيمة المسئولية المجتمعية ودعم محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.