150 أسرة تجني ثمارها.. مبادرة خيرية غيّرت حياة أهالي عرب راشد بحلوان (فيديو)

• البداية من هُنا

• مشاريع للسيدات

• من ضيق الحال إلى التوفير

150 أسرة جنت ثمارها.. تبدّلت حياتهم للأفضل بعد أن طالتهم مُبادرة "رزق حلال" التي دشنتها جمعية صناع الحياة، ليبدأ معها المستفيدون واقعًا آخر.. إنتاج وتوفير وحياة كريمة، بدلًا من ضيق حال كان يُؤرق حياتهم، وأصبح أطفالهم يُقبلون على مستقبل يبدو لهم أكثر تفاؤلًا.. هُنا عرب راشد في حلوان.اتحاد شباب عرب راشد، أخذوا على عاتقهم فتح الدروب لمتطوعي الجمعية الخيرية من أجل البحث عن مستحقي الدعم في منطقتهم.. كان من بينهم محمد حسن، عضو جمعية أصحاب مكملين، ومتطوع بمؤسسة صناع الحياة، الذي أكد أنهم استطاعوا منذ العام 2016 أن يسلموا أكثر من 150 مشروع متنوع من مبادرة "رزق حلال"، من بينها "التروسيكلات" التي تُسلم للشباب الأكثر احتياجًا، إذا كان متزوج أو يعول أسرته."لا نترك الشاب بعد أن يتسلم التروسيكل، لكننا نستمر في دعمه والوقوف جواره.. نُعطيه المشورة للاستفادة من المشروع بالشكل الأمثل، وفي حال احتاج لأي صيانة للمركبة؛ نقوم نحن بذلك.. نساعده في الترخيص".. يقول عضو "أصحاب مكملين"."التروسيكلات" ليست المشروع الأوحد في المبادرة الخيرية، فهناك أوجه أخرى منها، تستهدف السيدات اللواتي تقع عليهن مسؤوليات تتطلب دعمهن، فالمبادرة تتبنى عمل مشروعات لهن من أكشاك أو ملابس، ويدعمونهن بكل الإمكانيات المتاحة من أجل تحسين المستوى المعيشي لهن وتوفير حياة كريمة لأسرهن عن طريق هذه المشاريع لتُصبح مصدر رزق يؤمن لهم متطلبات الحياة.يقول "حسن" إن حياة هؤلاء الأشخاص المستفيدين من المبادرة تحولت بشكل جذري، فباتوا يوفرون أموالًا في حسابات أنشأوها، بعد أن كانوا يُعانون ضيق الحال، مؤكدًا أن ذلك عاد بشكل رائع على قدرتهم في تعليم أبنائهم، وتوفير مستلزمات أساسية داخل منازلهم، مُقدمًا الشكر لجمعية صناع الحياة واتحاد بنوك مصر على هذا الدعم الذي قدموه لأهالي عرب راشد.