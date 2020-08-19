خطوات معرفة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020 ويمكن للطلاب الحصول علي نتيجة تظلمهم من نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020 من خلال رقم جلوس الطالب والرقم القومي وجنسيته.



وذلك من خلال الرابط التالي:



ومن المقرر أن يتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع، حيث ينشر الموقع نتائج الطلاب تباعًا طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج.



من جانبه شدد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على مراعاة الدقة المتناهية فى مراجعة الكراسات لإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التهاون، وفى حالة عدم وجود أى درجات يستحقها الطالب يجب الرد على ملاحظاته بكل دقة.



وأكد رئيس عام الامتحانات، على مراعاة مصلحة الطالب عند المراجعة وحصول كل طالب على حقه، فضلًا عن ضرورة المحافظة على السرية أثناء أعمال المراجعة.



وأكد حجازى أن أي مصحح لديه أخطاء في عملية التصحيح والتقدير سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة أعمال لجان المراجعة، موجهًا بأنه على المشرف أن يقوم بأخذ عينة عشوائية، والتأكد من سلامتها.



من المقرر أن ينتهي، مقار اللجان والمراقبة بالمحافظات، من استقبال طلبات التظلمات، يوم الخميس المقبل. ويمكن للطلاب الحصول علي نتيجة تظلمهم من نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020 من خلال رقم جلوس الطالب والرقم القومي وجنسيته.وذلك من خلال الرابط التالي: tazalomg12.emis.gov.eg ومن المقرر أن يتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع، حيث ينشر الموقع نتائج الطلاب تباعًا طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج.من جانبه شدد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على مراعاة الدقة المتناهية فى مراجعة الكراسات لإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التهاون، وفى حالة عدم وجود أى درجات يستحقها الطالب يجب الرد على ملاحظاته بكل دقة.وأكد رئيس عام الامتحانات، على مراعاة مصلحة الطالب عند المراجعة وحصول كل طالب على حقه، فضلًا عن ضرورة المحافظة على السرية أثناء أعمال المراجعة.وأكد حجازى أن أي مصحح لديه أخطاء في عملية التصحيح والتقدير سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة أعمال لجان المراجعة، موجهًا بأنه على المشرف أن يقوم بأخذ عينة عشوائية، والتأكد من سلامتها.من المقرر أن ينتهي، مقار اللجان والمراقبة بالمحافظات، من استقبال طلبات التظلمات، يوم الخميس المقبل.





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ننشر خطوات معرفةحيث يستقبل طلاب الثانوية العامة المتضريين من نتائجهم، وقاموا بتقديم طلبات تظلمات، نتيجة التظلمات، بعد ان اتاحت وزارة التربية والتعليم، نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة، من السبت الماضي.