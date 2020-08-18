برلمان ليتوانيا يعتمد قرارًا بعدم الاعتراف بنتائج انتخابات بيلاروس

اعتمد البرلمان الليتواني في جلسة استثنائية، قرارًا بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، وأن ألكسندر لوكاشينكو هو رئيسها الشرعي.وطالب النواب، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بإجراء انتخابات جديدة في بيلاروس "وفق الإجراءات الديمقراطية"؛ حيث صوت 120 نائبًا لصالح القرار، ولم يعارضه أحد، وامتنع نائبان عن التصويت، فيما أعلن نواب البرلمان الليتواني عن استعدادهم للعب دور الوسيط.وذكر برلمان ليتوانيا، في بيان اليوم: "يطالب البرلمانيون أيضًا بفرض عقوبات فردية على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحق المسئولين البيلاروسيين الضالعين في تزوير النتائج وانتهاك حقوق الإنسان"، واقترحوا أن يتم فرض قيود على دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد حساباتهم هناك.