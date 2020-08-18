رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسام الجندي يكشف موعد انتهاء تصوير «أسود فاتح»

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:05 م
حسام الجندي
حسام الجندي
حسين الجندي
طباعة
عبر الفنان حسام الجندي، عن سعادته بالتواجد ضمن فريق عمل مسلسل "أسود فاتح" الذي تقوم ببطولته النجمة هيفاء وهبي، وكان من المفترض أن يعرض في السباق الرمضاني الماضي ولكن تأجل بسبب الظروف التي مرت بها أغلب دول العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال حسام الجندي، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه قطع شوطا كبيرا في تصوير المسلسل، وسينتهي من تصوير كافة المشاهد نهاية أغسطس الجاري، وبالتحديد في الثامن والعشرين من هذا الشهر.

وأكد أنه سعيد بالعمل مع النجمة هيفاء وهبي، مشيرا إلى أن دوره سيكون مفاجأة للجمهور؛ موضحا أن أغلب مشاهده ستكون مع أغلب أبطال العمل، من بينهم هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد ورانيا منصور؛ لافتا إلى أن المسلسل يتحدث عن رجال الأعمال وغسيل الأموال وكيف يعرضون أنفسهم للمخاطر؛ منوها بأنه يقدم شخصية شقيق أحمد فهمي، وتدخل الشركة التي يعمل بها في كثير من المشكلات.

العمل من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل؛ يشارك في بطولته هيفاء وهبي، روجينا، شريف سلام، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المؤبد لـ8 بينهم نائب «مرشد الإخوان» فى «خلية الشراينة»

الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات

«صاحب عربة التين»: «رئيس الزمالك مكلمنيش»

الإبراشى يكشف مفاجأة مرتضى منصور لبائع التين الشوكى

الصور

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

الأكثر قراءة

9 سبتمبر.. استئناف رحلات الخطوط الهولندية للقاهرة بعد توقف عامين

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«التلفزيون بيفوّل عليا».. كيف تسبب «الشعراوي» في إذاعة خبر وفاة فريد شوقي بالخطأ

«علمني ما اتنازلش عن الفن».. اعترافات سعاد حسني عن صلاح جاهين

«قمع حريتها وفشلت في أفلامه».. أسرار الزواج الأول لـ سعاد حسني

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات ON Time Sports live

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020

دراسة: الدول التي تديرها النساء تصرفت بشكل أفضل مع جائحة كورونا

السعودية تسمح للمعلمين الأجانب بتقديم الدروس عن بُعد من بلدانهم بسبب كورونا

مقالات الرأي
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
المزيد

الثقافة

«بيت الفنون» يواصل برنامجه الصيفى على مسرح محمد عبدالوهاب

إيناس عبدالخالق تتولى الإشراف الفنى على أمانة مجلس أكاديمية الفنون

محمد الصاوى: الشباب الأكثر تفاعلًا فى ملتقى «الساقية» للكتاب

في ذكري ميلاده.. ماذا قال أنيس منصور عن زوجات الأدباء؟