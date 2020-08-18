حسام الجندي يكشف موعد انتهاء تصوير «أسود فاتح»

عبر الفنان حسام الجندي، عن سعادته بالتواجد ضمن فريق عمل مسلسل "أسود فاتح" الذي تقوم ببطولته النجمة هيفاء وهبي، وكان من المفترض أن يعرض في السباق الرمضاني الماضي ولكن تأجل بسبب الظروف التي مرت بها أغلب دول العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال حسام الجندي، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه قطع شوطا كبيرا في تصوير المسلسل، وسينتهي من تصوير كافة المشاهد نهاية أغسطس الجاري، وبالتحديد في الثامن والعشرين من هذا الشهر.وأكد أنه سعيد بالعمل مع النجمة هيفاء وهبي، مشيرا إلى أن دوره سيكون مفاجأة للجمهور؛ موضحا أن أغلب مشاهده ستكون مع أغلب أبطال العمل، من بينهم هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد ورانيا منصور؛ لافتا إلى أن المسلسل يتحدث عن رجال الأعمال وغسيل الأموال وكيف يعرضون أنفسهم للمخاطر؛ منوها بأنه يقدم شخصية شقيق أحمد فهمي، وتدخل الشركة التي يعمل بها في كثير من المشكلات.العمل من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل؛ يشارك في بطولته هيفاء وهبي، روجينا، شريف سلام، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين.